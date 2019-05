Prisão preventiva para ex-embaixador de Angola na União Africana por suspeitas de peculato

​A Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana anunciou terça-feira a detenção do ex-embaixador de Angola na Etiópia e junto da União Africana Arcanjo do Nascimento, “por existirem fortes indícios de ter cometido crimes de peculato”, encontrando-se em prisão preventiva.

Em comunicado a que agência Lusa teve hoje acesso, a PGR refere que decorre a investigação e instrução do processo-crime, no âmbito do qual o antigo embaixador foi submetido a interrogatório de arguido.

A medida de coação aplicada pelo Ministério Público angolano é justificada com novos elementos de prova carreados no processo, com vista a salvaguardar o interesse da investigação.

Arcanjo do Nascimento, que era embaixador de Angola na Etiópia e junto da União Africana desde 2011, foi exonerado pelo Presidente angolano, João Lourenço, em Outubro de 2018.