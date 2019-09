"É fundamental abraçar a diversidade linguística" - ONU

ONU recorda que persistem desafios ao nível da alfabetização e do multilinguismo, distribuídos de forma desigual entre países e populações. A organização considera importante discutir características do mundo digitalizado e globalizado para alcançar uma maior inclusão.

Este domingo, 8 de Setembro, assinalou-se o Dia Internacional da Literacia. Este ano, o tema da data foi o multilinguismo.

Segundo a ONU, o tema “é uma oportunidade de expressar solidariedade com as comemorações do Ano Internacional das Línguas Indígenas e o 25º aniversário da Conferência Mundial sobre Educação de Necessidades Especiais.”

A ONU afirma que “apesar dos progressos realizados, os desafios da alfabetização persistem, distribuídos de forma desigual entre países e populações.”

O objectivo é discutir as principais características do multilinguismo no mundo digitalizado e globalizado, juntamente com as suas implicações para a alfabetização em políticas e práticas. A meta é alcançar uma maior inclusão em contextos multilíngues.

Para a organização, “abraçar a diversidade linguística no desenvolvimento da educação e da alfabetização é fundamental para enfrentar esses desafios de alfabetização e alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.”

Dia Internacional da Literacia, percebendo o analfabetismo funcional A literacia tem uma definição simples - a capacidade de ler e escrever. Entretanto, segundo a especialista Elvira Reis, há a população adulta que não compreende o que lê ou o que ouve em português, devido ao "preconceito" com o crioulo.

A alfabetização é um componente essencial dos ODS e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. As metas globais adoptadas pelos líderes mundiais, em Setembro de 2015, promovem o acesso universal a educação de qualidade e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida das pessoas.

O ODS 4 tem como objectivo garantir que todos os jovens alcancem alfabetização e numeracia e fazer com que os adultos que não possuem estas capacidades possam adquiri-las.

Segundo a ONU, a data “é uma oportunidade para os governos, a sociedade civil e as partes interessadas destacarem melhorias nas taxas mundiais de alfabetização e reflectirem sobre os desafios de alfabetização restantes no mundo.”