Deputados cabo-verdianos observadores das eleições na Guiné-Bissau

Dois deputados cabo-verdianos vão estar na Guiné-Bissau integrados na missão da CPLP às eleições Presidenciais que vão decorrer naquele país.

Georgina Gemiê (MpD) e João Baptista Pereira (PAICV) viajaram este domingo de manhã para Bissau onde vão participar na missão de observadores da CPLP para as eleições presidenciais que se realizam a 24 de Novembro. A segunda volta, se necessária, realiza-se a 29 de Dezembro.

As eleições presidenciais na Guiné-Bissau estão a ser disputadas por 12 candidatos que procuram convencer o eleitorado guineense para assumir o mais alto cargo do país. Entre eles destacam-se o actual presidente José Mário Vaz, que procura a reeleição para um segundo mandato, Domingos Simões Pereira, ex-primeiro-ministro e que concorrer com o apoio do PAIGC e Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para Alternância Democrática (MADEM G-15) é general na reserva e já foi primeiro-ministro, entre Dezembro de 2016 e Janeiro de 2018.

O país procura a eleição da quinta figura eleita democraticamente desde 1994, ano das primeiras eleições multipartidárias do país.