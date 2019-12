2020 - Conferência sobre Oceanos em Lisboa abre “super ano” de temas ambientais

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ONU Meio Ambiente, considera a Conferência da ONU sobre Oceanos de Lisboa como um dos eventos-chave marcados para 2020.

Para a agência os próximos 365 dias serão um “super ano” para o meio ambiente, dado que os maiores encontros internacionais “definirão o tom e a agenda da acção ambiental na próxima década”.

No dia 2 de Junho a capital de Portugal reúne representantes de governos, ONGs, sociedade civil, academia, comunidade científica, sector privado e filantropia.

O evento, que é co-organizado por Portugal e Quénia, deve adoptar uma declaração intergovernamental sobre a acção climática com base na ciência e vários compromissos voluntários dos países. A meta é apoiar a implementação do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, sobre a Vida na Água.

Esta será a segunda reunião global após o evento de Nova Iorque em 2017.

Agenda 2020

Ainda na agenda deste super ano dedicado ao ambiente, nos dias 11 e 19 de Junho de 2020, a França acolherá o Congresso Mundial da União Internacional para Conservação da Natureza em Marselha.

Na Semana Mundial da Água, de 22 a 28 de Agosto, serão destacadas a ciência e a inovação em Estocolmo, na Suécia.

A ênfase global na acção em prol da natureza também marcará o primeiro dia dos Debates de Alto Nível da 75ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, juntando líderes globais numa cúpula sobre a biodiversidade.

A 27 de Setembro, a ONU celebra os cinco anos do lançamento dos ODSs.

Entre 5 e 10 de Outubro, a cidade chinesa Kunming recebe a Conferência da ONU sobre Biodiversidade.

A comunidade internacional voltará a encontrar-se entre 9 e 20 de Novembro na cidade escocesa de Glasgow na Conferência da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26.

A ONU Meio Ambiente lembra que uma das marcas de 2019 foram os apelos repetidos de cientistas sobre a degradação da biodiversidade e a emergência climática.

Extinção

A agência da ONU realça que grande parte dos governos reconhece que o mundo enfrenta uma crise ambiental sem precedentes, com muitas espécies à beira da extinção e o aumento das temperaturas globais.

Apesar das soluções naturais em prol do bem-estar humano, para enfrentar mudanças climáticas e proteger o planeta, a agência alerta para a contínua perda de espécies a uma taxa mil vezes maior do que em qualquer outro momento da história.

A ONU Meio Ambiente destaca a dependência humana pela estabilidade e funcionamento de ecossistemas para sobreviver, além de acções urgentes para que o mundo siga em direcção de um futuro mais sustentável em 2020.

<strong>Cabo Verde Ocean Week</strong>

Em Cabo Verde, no que toca à promoção dos Oceanos, foram já realizadas duas edições (2018 e 2019) da Cabo Verde Ocean Week (CVOW). O objectivo deste evento é elevar a consciencialização e fomentar o diálogo sobre a essência, a importância e a sustentabilidade dos oceanos, visando criar uma cultura voltada para a preservação e conservação da saúde do mar e explorar de forma sustentável os recursos marinhos nos mares sob a jurisdição de Cabo Verde. A edição de 2019 reuniu personalidades de 12 países e trouxe alguns ganhos como a mobilidade eléctrica na pesca artesanal e a parceria com vários países no sector da economia marítima e economia azul.