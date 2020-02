OMS eleva risco do Coronavírus para “muito alto”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou para "muito alto", o risco mundial da epidemia do novo coronavírus (Covid-19). A agência de Saúde da ONU anunciou hoje que, além da China, há casos registrados da doença em outros 49 países.

Apesar do risco “muito alto” de contágio, os especialistas da entidade afirmaram que não declarariam a doença uma pandemia.

"Pandemia é um termo coloquial, nós queremos ir além de termos coloquiais. Sim, nós estamos no nível mais alto de alerta, no nível mais alto de avaliação de risco", afirmou Michael Ryan, director-executivo do programa de emergências da OMS, citado pela G1.

O director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a agência de saúde da ONU não vê evidências de que o vírus se esteja espalhando livremente.

A OMS avança ainda que dos novos casos identificados em todo o mundo, 24 foram exportados da Itália e 97 do Irão.

A China confirmou 329 casos nas últimas 24 horas. Esse é o menor número de novos casos diários em um mês. Com esses, o país tem, até o momento, 78.959 casos reportados à agência e pelo menos 2.791 mortes.

Ontem, a OMS divulgou a informação de que o Brasil, Dinamarca, Estónia, Geórgia, Grécia, Noruega, Paquistão, Roménia e Macedónia do Norte confirmaram casos do Covid-19. A Nigéria confirmou também, hoje, o seu primeiro caso de coronavírus.