Serra Leoa preside ao parlamento da CEDEAO

A Serra Leoa vai presidir ao parlamento da Comunidade de Estados da África Ocidental (CEDEAO) na legislatura 2020-2024, sendo uma das vice-presidências assumidas pela Guiné-Bissau, foi anunciado esta terça-feira.

A presidência será assegurada pelo deputado serra-leonês Sidie Mohamed Tunis, que foi eleito na segunda-feira, em Niamey, Níger, no arranque da sessão inaugural da quinta legislatura do parlamento da comunidade, composto por 115 deputados dos 15 países da África Ocidental, onde se incluem Cabo Verde e Guiné-Bissau.

Sidie Mohamed Tunis substitui no cargo o senegalês Moustapha Cissé.

O cargo de presidente do Parlamento é atribuído aos Estados-membros em regime de rotatividade estabelecido por ordem alfabética, explicou, em nota, a CEDEAO.

Na mesma altura foram eleitos os quatro vice-presidentes do parlamento, onde se inclui a deputada Adja Satu Camará Pinto, da Guiné-Bissau.

Satu Camará é deputada do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15) e foi eleita, em Junho de 2019, vice-presidente do parlamento guineense.

Antiga militante do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Satu Camará já assumiu funções de ministra do Interior na Guiné-Bissau e é a primeira mulher guineense a ter a patente de major-general.

Para as restantes três vice-presidências foram eleitos Ahmed Idris Wase, da Nigéria, Sani Malam Chaibou, do Níger, e Atcholi Aklesso, do Togo.

A sessão inaugural da nova legislatura do parlamento da CEDEAO decorre até 13 de Março, em Niamey, e contou na abertura com a intervenção do Presidente do Níger e presidente em exercício da conferência de chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, Mahamadou Issoufou.

O parlamento da CEDEAO é composto por 115 deputados, distribuídos conforme a população de cada um dos 15 estados-membros.

Cabo Verde e a Guiné-Bissau têm cinco representantes cada um.

A Nigéria tem 35 deputados, quase um terço de todos os lugares disponíveis.

O Gana com oito lugares e a Costa do Marfim com sete seguem-se como os países mais representados.

Burkina Faso, Guiné-Conacri, Mali, Níger e Senegal têm seis representantes, enquanto o Benim, Gâmbia, Libéria, Serra Leoa e Togo ocupam cinco assentos cada um.