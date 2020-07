CEDEAO solicita reabertura dos aeroportos e portos aos Estados membros

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)solicitou aos Estados membros a reabertura das fronteiras entre os seus países na primeira quinzena de Julho.

Segundo o e-global.pt, a solicitação veio após uma reunião dos Chefes de Estado da União Económica e Monetária do Oeste Africanos (UEMOA) e da CEDEAO, na quarta-feira.

A mesma fonte avança que o presidente da comissão da UEMOA propôs a abertura das fronteiras terrestres da CEDEAO a 1 de Julho e abertura de fronteiras áreas na região da CEDEAO a 15 de Julho.

O presidente da comissão da UEMOA sugeriu ainda que no dia 15 de Julho se abrisse as fronteiras marítimas. As fronteiras aéreas com todos os países africanos seria a 22 de Julho e no dia 1 de Agosto seria a abertura de fronteiras aéreas com outros continentes.

Contudo, cita a mesma fonte, os ministros dos governos da África Ocidental propuseram a reabertura de fronteiras entre os seus países na primeira quinzena de Julho, permitindo a entrada de viajantes de outros países com níveis baixos ou controlados de COVID-19 até o final de Julho.

Devido à COVID-19 os países os países membros da CEDEAO encerraram as fronteiras. As recomendações serão apresentadas aos Chefes de Estado numa próxima semana.

Até o momento o continente africano registou 383.747 casos de COVID-19, dos quais 183.421 recuperados e 9691 mortes.