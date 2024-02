Biden admite que resposta de Israel em Gaza "tem sido excessiva"

O Presidente dos Estados Unidos afirmou que a resposta militar de Israel na Faixa de Gaza é excessiva.

"Penso, como sabem, que a resposta em Gaza, na Faixa de Gaza, tem sido excessiva", considerou Joe Biden, numa troca de palavras com jornalistas na Casa Branca, na quinta-feira.

O exército israelita intensificou, na quinta-feira, os ataques a Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e Washington alertou Telavive, aliada histórica dos EUA, para o risco de uma catástrofe nesta cidade.

"Estou a insistir muito, muito mesmo, para que a ajuda humanitária chegue a Gaza", disse Biden.

A ofensiva de Israel causou até ao momento mais de 27.800 mortos e 61.317 feridos na Faixa de Gaza, de acordo com dados do ministério da Saúde local controlado pelo Hamas.

No ataque do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel em 07 de Outubro, que originou a resposta israelita, foram mortas 1.140 pessoas, na maioria civis mas também perto de 400 militares, de acordo com os últimos números oficiais israelitas.