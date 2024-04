Sirenes já soam no norte de Israel

Irão lança ataque de drones contra Israel. O representante do Irão nas Nações Unidas reagiu ao ataque a Israel, dizendo que "este é um conflito entre Teerão e Telavive e os EUA devem manter-se afastados". “Se o regime israelita cometer outro erro, a resposta do Irão será muito mais forte”, acrescentou, citado pela agência iraniana de notícias IRNA

O porta-voz militar israelita, Daniel Hagari, emitiu um comunicado onde afirmou: “Estamos a monitorizar de perto os drones assassinos iranianos que estão a caminho de Israel enviados pelo Irão”. “Esta é uma escalada grave e perigosa. As nossas capacidades defensivas e ofensivas estão no mais alto nível de prontidão perante este ataque em larga escala vindo do Irão”.

Irão terá lançado mais de 100 drones até agora, jornalistas no terreno dizem que estes poderão chegar a Israel a partir das 22h de Cabo Verde.

“Juntamente com os nossos parceiros, as IDF estão a operar com força total para defender o Estado de Israel – e o povo de Israel. Esta é uma missão que estamos determinados e prontos a cumprir”, declarou o porta-voz das Forças Defensivas de Israel (IDF), Daniel Hagari.

O Líbano anunciou o “encerramento temporário” do seu espaço aéreo face à recente situação entre Irão e Israel.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, já condenou “de forma veemente” o “ataque imprudente” do regime iraniano contra Israel.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, escreveu na rede social X que "a UE condena fortemente o inaceitável ataque iraniano contra Israel". “Esta é uma escalada sem precedentes e uma grave ameaça à segurança regional”, acrescentou.

Israel está sob ataque do Irão, em retaliação pelo assassinato de um general iraniano depois do bombardeamento israelita do consulado em Damasco, na Síria. O regime de Teerão prometeu contra-atacar, aumentando as preocupações sobre o potencial de uma nova escalada do conflito no Médio Oriente.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, está reunido com conselheiros de segurança após o ataque do Irão ao aliado Israel. A CNN Internacional disse que Biden deverá fazer uma declaração ainda este sábado, mas a Casa Branca diz que tal não deverá acontecer.

A Jordânia declarou “estado de emergência” face à situação entre Irão e Israel.

A Síria colocou em estado de alerta máximo os seus sistemas de defesa à volta da capital e das maiores bases militares.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio apelou ao exercício da “máxima contenção” para poupar a região e o seu povo de novos factores de instabilidade e tensão.

A Guarda Revolucionária do Irão revelou que a operação contra Israel foi baptizada de “Promessa Verdadeira”. O objectivo é “castigar Israel pelos seus crimes”, avançou a televisão estatal iraniana.

As agências internacionais dão conta que os drones estão a ser lançados também do Iraque.