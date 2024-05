China acusa Filipinas de mentir sobre construção em águas disputadas

A China afirmou hoje que as alegações das autoridades filipinas de que conseguiram impedir a Guarda Costeira chinesa de construir uma ilha artificial num atol em águas disputadas no Mar do Sul da China são "pura desinformação".

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, disse em conferência de imprensa que as alegações das Filipinas são "infundadas e caluniosas". Wang manifestou preocupação com as declarações, afirmando que procuram "manchar a imagem da China e enganar a comunidade internacional" e instou Manila a deixar de "espalhar informações falsas" e a "enfrentar os factos de forma responsável". "Apelamos às Filipinas para que regressem ao diálogo e às negociações para resolver corretamente as disputas marítimas", afirmou o porta-voz. As autoridades filipinas afirmaram no sábado que impediram a Guarda Costeira chinesa de construir uma ilha artificial numa zona perto do Atol de Sabina, conhecido como Escoda para os filipinos e Xianbin Jiao para os chineses. Um porta-voz da nação insular disse que o navio da BRP Teresa Magbanua esteve nas águas em torno de Sabina durante 26 dias para impedir "actividades ilegais" por parte da China. O atol de Sabina situa-se no arquipélago de Spratly, a cerca de 123 milhas náuticas a oeste de Palawan, e é reivindicado pelas Filipinas, China, Taiwan e Vietname. Nos últimos meses, os confrontos entre navios chineses e filipinos aumentaram no Mar do Sul da China, principalmente em torno dos atóis de Scarborough e Tomé Segundo, onde pescadores filipinos vão pescar. As autoridades filipinas argumentam que os atóis se encontram dentro da zona de exclusividade económica de 200 milhas náuticas (370 quilómetros), o que, segundo o direito internacional, lhes dá o direito de explorar os recursos, mesmo que sejam considerados águas internacionais. Pequim alega razões históricas para a sua reivindicação de quase todo o Mar do Sul da China, que representa cerca de 30% do comércio global e alberga 12% dos pesqueiros do mundo, bem como jazidas de petróleo e gás.

