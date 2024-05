Canadá alerta que crise climática facilita ameaça no Ártico

O ministro da Defesa canadiano, Bill Blair, garantiu hoje que o principal desafio de segurança que o país enfrenta é a crise climática, porque está a permitir que a China e a Rússia tenham maior acesso ao Ártico.

Num evento em Washington, Blair declarou que a crise climática está a afectar desproporcionalmente o Canadá e, especialmente, as regiões do Ártico.

"No Ártico estamos a assistir a um aumento do aquecimento quatro vezes superior à média global, o que o torna mais acessível e vulnerável", sublinhou o ministro, que reuniu hoje com o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, para apresentar-lhe a nova política de defesa do Canadá.

Blair acrescentou que quer a Rússia, quer a China, estão a investir nas infraestruturas do Ártico, "criando novas capacidades", e que ambos os países expressaram "o desejo de trabalhar em conjunto" contra os interesses do Canadá e dos Estados Unidos, forçando Otava a actualizar a sua política defensiva.

Essa estratégia está focada na protecção do Canadá e da América do Norte.

"A principal tarefa é proteger o nosso norte e trabalhar com os Estados Unidos para garantir a segurança continental", acrescentou.

Bill Blair também reafirmou o compromisso do Canadá de alocar 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) para a defesa e observou que para o ano fiscal de 2029-2030 o número aumentará para 1,76%.

O governante salientou ainda que, com a mais do que provável aquisição de uma nova frota de submarinos, a percentagem ultrapassará a meta fixada pelos países da NATO.

"Os submarinos estão a tornar-se um activo estratégico e o Canadá precisa de investir. A nossa frota actual está a envelhecer. Foram comprados em segunda mão no final da década de 1990", lembrou.