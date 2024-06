Médio Oriente. EUA prometem ajudar a atingir cessar-fogo na Faixa de Gaza

Os Estados Unidos da América (EUA) prometeram hoje que irão trabalhar com os países mediadores para chegar a um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, reconhecendo que nem todas as exigências do grupo islamita palestiniano Hamas são "exequíveis".

Em visita a Doha, Qatar, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, explicou que Washington analisou as sugestões apresentadas pelo Hamas na terça-feira, concluindo que "algumas mudanças são viáveis, mas outras não". Blinken referia-se à resposta de terça-feira dos dois movimentos palestinianos Hamas e Jihad Islâmica ao plano de cessar-fogo apresentado a 31 de Maio pelo Presidente dos EUA, Joe Biden - segundo ele proposto por Israel -- e apoiado na segunda-feira por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. O Hamas apelou à "cessação total da agressão" em Gaza e propôs alterações à proposta anunciada por Biden, "incluindo um calendário para um cessar-fogo permanente e a retirada total das tropas israelitas da Faixa de Gaza". Nesta visita ao Qatar, um dos países que tem encetado esforços de mediação para alcançar um acordo de cessar-fogo, Blinken disse que o movimento islamita palestiniano -- que está em guerra há mais de oito meses com Israel na Faixa de Gaza - deveria ter dado um "sim, claro e simples". O chefe da diplomacia dos Estados Unidos acredita que as divergências que subsistem podem ser ultrapassadas. "Isto não significa que sejam totalmente superadas porque, no final, é o Hamas que terá de decidir. (...) Quanto mais o conflito durar, mais as pessoas sofrerão", concluiu Blinken.

