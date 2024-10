Macron recorda a Netanyahu que Israel existe "por decisão da ONU"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, sublinhou esta terça-feira que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, "não deve esquecer que o seu país foi criado por uma decisão da ONU".

Macron proferiu tais palavras durante a reunião do Conselho de Ministros francês no palácio do Eliseu (sede da presidência de França), noticiou a comunicação social francesa, citando alguns dos ministros do executivo.

O chefe de Estado francês referia-se ao facto de a Assembleia-Geral da ONU ter aprovado em 1947 o plano para a divisão da Palestina entre um Estado judaico (Israel) e outro árabe.

Macron respondeu assim ao novo pedido que Netanyahu emitiu na segunda-feira para que os capacetes azuis da missão de paz da ONU no Líbano (FINUL) se retirem "temporariamente" do país, o que as Nações Unidas rejeitam.

Trata-se de mais um passo na crescente divergência entre os dois governantes, depois de França ter condenado as ações de Israel no Líbano, especialmente os repetidos ataques a quartéis e posições da FINUL, que causaram vários feridos entre os soldados da paz.

Macron apelou também para que cessem os fornecimentos estrangeiros de armamento àquela zona, para impedir que o conflito no Médio Oriente degenere numa guerra regional.

O chefe do executivo israelita, Benjamin Netanyahu, ripostou hoje às declarações de Macron afirmando que a criação do seu país resultou da "guerra de independência" de 1948, e não de uma decisão da ONU.

"Uma chamada de atenção ao Presidente de França: não foi a resolução da ONU que fundou o Estado de Israel, mas sim a vitória alcançada na guerra de independência com o sangue de combatentes heróicos, muitos dos quais eram sobreviventes do Holocausto - nomeadamente do regime de Vichy em França", declarou Netanyahu num comunicado.

Netanyahu indicou igualmente que não aceitará um cessar-fogo "unilateral" de Israel no Líbano e que qualquer solução para o conflito passará por eliminar a presença do partido-milícia xiita libanês Hezbollah junto à sua fronteira norte.

"O primeiro-ministro deixou claro que Israel não aceitará qualquer acordo (...) que não impeça o Hezbollah de se reorganizar e rearmar", indicou o gabinete de Netanyahu num breve comunicado.

Netanyahu criticou também a conferência anunciada por Paris para 24 de outubro sobre o Líbano, que contará com a participação de países como a África do Sul e a Argélia, muito críticos das ofensivas israelitas.

Há três dias, Macron manteve uma conversa telefónica com o presidente da Câmara dos Deputados libanesa, Nabih Berri, na qual lhe disse que o grupo xiita Hezbollah deve cessar "imediatamente" os seus ataques, no âmbito de um cessar-fogo que deve também aplicar-se a Israel.

Uma semana antes, o Presidente francês tinha instado ao fim do fornecimento de armas a Israel, que são utilizadas para atacar a Faixa de Gaza e o Líbano, seguindo o exemplo de França, argumentando que "não se combate o terrorismo sacrificando a população civil", o que desencadeou uma reação furiosa de Netanyahu.