Egipto e Irão demonstram preocupação sobre guerra regional

O Presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, acordaram hoje no Cairo incentivar esforços diplomáticos para se evitar uma guerra regional no Médio Oriente.

De acordo com um comunicado da Presidência egípcia, os dois políticos sublinharam a necessidade de "o círculo de conflito não se expandir" para "evitar cair-se numa guerra regional abrangente" que teria graves repercussões na segurança e nas capacidades de todos os países e povos da região.

Neste contexto, El Sisi apelou à "prossecução e intensificação dos esforços internacionais" com vista a um cessar-fogo em Gaza e no Líbano, à cessação das violações e dos ataques na Cisjordânia e à prestação de ajuda humanitária urgente e suficiente para pôr termo ao sofrimento crescente dos civis.

O chefe da diplomacia iraniana iniciou no passado dia 04 de Outubro uma série de visitas que o levou até agora ao Líbano, Arábia Saudita, Qatar, Omã e Iraque, no quadro do agravamento das tensões entre o Irão e Israel.

Na quarta-feira, o ministro do Irão visitou a Jordânia e depois do Egipto deve deslocar-se à Turquia.

Em resposta ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrala, e do dirigente do Hamas, Ismail Haniyeh, o Irão lançou dezenas de mísseis balísticos contra Israel no dia 01 de Outubro, tendo Telavive afirmado que vai responder.

Hoje, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irão, general Hosein Salami, avisou que Teerão vai responder "dolorosamente" se Israel atacar alvos iranianos dentro ou fora do território nacional.