Guterres diz que 7 de Outubro deixou cicatrizes nas almas e pede silêncio das armas no Médio Oriente

O secretário-geral da ONU divulgou, sábado, uma mensagem de vídeo em alusão ao dia 7 de Outubro de 2023, quando o Hamas “lançou um ataque terrorista em grande escala em Israel, matando mais de 1.250 israelenses e cidadãos estrangeiros, incluindo crianças e mulheres”. Um ano após os acontecimentos do que classifica de “dia terrível”, António Guterres disse que o ataque “deixou cicatrizes nas almas”.

O líder da ONU diz que a data serve para recordar “todos aqueles que foram brutalmente mortos e sofreram violência indescritível, incluindo violência sexual, enquanto simplesmente viviam as suas vidas”.

Guterres sublinha que a comunidade global deve repetir na mais alta voz "a condenação total dos actos abomináveis do Hamas, incluindo a tomada de reféns”.

O secretário-geral exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

"Até lá, o Hamas deve permitir que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha visite esses reféns", adiciona.

Segundo o chefe das Nações Unidas, desde o ataque do Hamas irrompeu uma “onda de violência chocante e derramamento de sangue”, no Médio Oriente que , continua a “destruir vidas e a infligir profundo sofrimento humano aos palestinos em Gaza, e agora ao povo do Líbano”.

O líder da ONU afirma que chegou a hora da libertação dos reféns, de “silenciar as armas” e de “acabar com o sofrimento que tomou conta da região” e ressalta que as Nações Unidas estão “totalmente empenhadas em alcançar uma solução duradoura para o conflito”.

O secretário-geral fez um apelo pela honra da memória das vítimas, pela reunificação das famílias e pelo fim do sofrimento e da violência em todo o Oriente Médio.