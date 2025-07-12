​Legado de Guterres será definido pela gestão de cortes orçamentais na ONU

Um analista disse que o legado de António Guterres como secretário-geral da ONU será definido pela gestão de cortes orçamentais recentes e pelas reformas de curto prazo para manter a organização financeiramente estável.

Guterres fará em 23 de setembro o penúltimo discurso de abertura da Assembleia-geral da ONU enquanto secretário-geral, num momento em que a ONU enfrenta uma crise que levanta questões sobre o seu futuro.

Além de uma alegada perda de relevância no cenário global, com o Conselho de Segurança a não conseguir cumprir o propósito de evitar novos conflitos, a ONU enfrenta agora um grave problema financeiro e orçamental, potenciado pelos cortes de verbas decretados pelo atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Apesar da carga de trabalho da ONU aumentar anualmente, os recursos estão a diminuir em todos os setores, o que obrigou Guterres a fazer reduções significativas no orçamento e cortes de postos de trabalho.

Em entrevista à Lusa no arranque da 80.ª Assembleia-geral, Richard Gowan, especialista no sistema da ONU, do Conselho de Segurança e em operações de manutenção da paz, observou que, geralmente, os secretários-gerais não conseguem realizar progressos significativos no último ano de mandato.

No caso do ex-primeiro-ministro português, Gowan disse ser "difícil não sentir pena de Guterres", uma vez que teve de liderar a ONU durante "um período muito difícil".

Face à instabilidade que o mundo atravessa, as ambições Guterres "de promover uma melhor cooperação internacional em questões como as alterações climáticas e a Inteligência Artificial parecem agora vazias", observou.

"Em vez disso, o legado será definido pela eficácia na gestão dos cortes orçamentais e as reformas de curto prazo necessárias para manter a ONU financeiramente estável durante o resto do mandato", acrescentou.

António Guterres assumiu a liderança da ONU em janeiro de 2017, tendo sido reconduzido para um segundo mandato, que termina no final de 2026.

A ONU nunca foi liderada por uma mulher.

De acordo com Gowan, analista do International Crisis Group (ICG), os diplomatas já se encontram a discutir quem vai substituir Guterres.

"Pelo que percebi, [Guterres] admitiu em privado que não tem tempo para lançar reformas realmente grandes, como a fusão de algumas grandes agências de ajuda humanitária da ONU, o que poderia realmente mudar a forma como a organização lida com problemas globais. Por conseguinte, vai precisar de se concentrar em manter a ONU a funcionar e esperar poder entregá-la a um sucessor competente que tenha mais tempo e espaço para reformas", defendeu.

Desde que Trump regressou à Casa Branca, em janeiro deste ano, ainda não falou oficialmente com António Guterres.

Apesar de os EUA serem o país que acolhe a sede da organização, em Nova Iorque, e o maior doador, Trump anunciou a retirada do país de agências como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), da Organização Mundial da Saúde (OMS) ou do Conselho de Direitos Humanos, assim como decretou profundos cortes de financiamento.

Richard Gowan vê a deslocação de Donald Trump a Nova Iorque, para participar no debate de alto nível da Assembleia-geral da ONU em 23 de setembro, como uma oportunidade para Guterres finalmente conversar com o chefe de Estado.

"Tiveram uma relação surpreendentemente boa durante o primeiro mandato de Trump [2017-2021], e Guterres espera poder reacender as relações pessoalmente, depois de não terem conversado até agora. Mas não tenho a certeza se Trump vai reverter os cortes orçamentais dos EUA na ONU com base numa única conversa em Nova Iorque", disse à Lusa o analista.

Contudo, Gowan, que é diretor do departamento da ONU no ICG, uma organização não-governamental voltada para a resolução e prevenção de conflitos armados internacionais, afirmou não acreditar que Trump vá usar a intervanção no debate para fazer "algo tão dramático como anunciar a saída dos EUA da ONU".