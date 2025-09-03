Suspeitos de transmitir tecnologia militar dos EUA para a China fugiram

"Quando os agentes visitaram as moradas [dos dois homens presos], verificaram que os indivíduos cuja extradição tinha sido solicitada já não se encontravam (nos locais). (...) Consequentemente, já não estão sob vigilância e estão em fuga", disse o Tribunal Superior de Justiça da Sérvia À AFP.
O "sistema de vigilância electrónica registou um alerta" e por isso os agentes dirigiram-se às moradas dos detidos, que já tinham fugido.
Um novo mandado de detenção foi emitido contra o suspeito britânico John Miller e o suspeito chinês Cui Guanghai pela Sérvia.
Após ser questionado pela AFP, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China informou que "não tinha informações sobre o assunto".
O Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Comunidade Britânica e do Desenvolvimento (FCDO) garantiu estar "em contacto com as autoridades locais" e a "apoiar a família" do cidadão britânico detido.
"Quaisquer processos judiciais em curso são da competência das autoridades sérvias", acrescentou o FCDO num comunicado.
As autoridades sérvias não responderam aos pedidos de informação da AFP sobre o caso.
Os fugitivos são acusados de "obter e exportar tecnologia militar norte-americana confidencial para a China", segundo um documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA).
Os suspeitos foram detidos no final de Abril na capital da Sérvia, em Belgrado.
As autoridades norte-americanas emitiram um mandado de detenção internacional para os suspeitos de "conspiração criminosa, contrabando e violações da legislação de controlo de exportação de armas".
Após várias semanas de detenção, foram colocados em prisão domiciliária em Belgrado, enquanto o poder judicial sérvio analisava o pedido de extradição apresentado pelos EUA.