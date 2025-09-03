Suspeitos de transmitir tecnologia militar dos EUA para a China fugiram

Um cidadão britânico e um cidadão chinês suspeitos de transmitir tecnologia militar dos Estados Unidos para Pequim (China) fugiram em meados de Agosto da prisão domiciliária na Sérvia, noticiou a Agence France-Press (AFP).

"Quando os agentes visitaram as moradas [dos dois homens presos], verificaram que os indivíduos cuja extradição tinha sido solicitada já não se encontravam (nos locais). (...) Consequentemente, já não estão sob vigilância e estão em fuga", disse o Tribunal Superior de Justiça da Sérvia À AFP.

O "sistema de vigilância electrónica registou um alerta" e por isso os agentes dirigiram-se às moradas dos detidos, que já tinham fugido.

Um novo mandado de detenção foi emitido contra o suspeito britânico John Miller e o suspeito chinês Cui Guanghai pela Sérvia.

Após ser questionado pela AFP, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China informou que "não tinha informações sobre o assunto".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Comunidade Britânica e do Desenvolvimento (FCDO) garantiu estar "em contacto com as autoridades locais" e a "apoiar a família" do cidadão britânico detido.

"Quaisquer processos judiciais em curso são da competência das autoridades sérvias", acrescentou o FCDO num comunicado.

As autoridades sérvias não responderam aos pedidos de informação da AFP sobre o caso.

Os fugitivos são acusados de "obter e exportar tecnologia militar norte-americana confidencial para a China", segundo um documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA).

Os suspeitos foram detidos no final de Abril na capital da Sérvia, em Belgrado.

As autoridades norte-americanas emitiram um mandado de detenção internacional para os suspeitos de "conspiração criminosa, contrabando e violações da legislação de controlo de exportação de armas".

Após várias semanas de detenção, foram colocados em prisão domiciliária em Belgrado, enquanto o poder judicial sérvio analisava o pedido de extradição apresentado pelos EUA.