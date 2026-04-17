Líbano rejeita acusações de traição por tentar paz com Israel

O presidente libanês, Joseph Aoun, disse hoje que as negociações diretas com Israel visam terminar o estado de guerra, rejeitando acusações de "traição" e apontando críticas implícitas ao Hezbollah.

Num comunicado, Aoun defendeu que o objetivo é alcançar uma solução semelhante ao armistício de 1949 entre o Líbano e Israel, sublinhando que não aceitará "um acordo humilhante".

Numa mensagem dirigida indiretamente ao movimento xiita Hezbollah, grupo apoiado pelo Irão e crítico do diálogo com Israel, o chefe de Estado libanês explicou que "não é traição" negociar para terminar o conflito.

"A traição está com aqueles que arrastaram o país para a guerra em benefício de interesses estrangeiros", disse Aoun, defendendo que esses atores devem ser responsabilizados.

As declarações surgem num contexto de tensões internas sobre a estratégia a adotar face a Israel, num momento em que decorrem contactos para tentar estabilizar a situação na fronteira sul do Líbano.

A 02 de março, o Líbano foi arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, quando o Hezbollah efetuou um ataque com morteiros a Israel, que a partir de então bombardeou intensamente o sul do país, primeiro com ataques aéreos e depois com uma ofensiva terrestre, com artilharia e blindados.

Israel e Líbano já realizaram duas rondas de negociações entre embaixadores, sob mediação norte-americana em Washington.

Estas negociações resultaram, inicialmente, no anúncio de um cessar-fogo de dez dias por parte do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entrou em vigor em 17 de abril e foi posteriormente prolongado por três semanas após a segunda ronda de discussões.

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