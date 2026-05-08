Teerão apreende petroleiro suspeito de "tentar afetar exportações"

As autoridades iranianas apreenderam um petroleiro que acusam de "tentar afetar as exportações de petróleo" na região do golfo Pérsico, sem avançarem, para já, pormenores sobre o local onde decorreu a operação.

Segundo informações divulgadas pela televisão pública iraniana IRIB, "comandos navais do Exército do Irão apreenderam o petroleiro 'Ocean Koi', que tentava afetar as exportações de petróleo e prejudicar os interesses da nação iraniana".

O incidente ocorre num contexto de tensões na região, após a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel, e horas depois de as Forças Armadas iranianas terem acusado os Estados Unidos de lançarem ataques contra dois navios iranianos e contra a ilha de Qeshm, após o que responderam com ataques a navios militares posicionados nas imediações do estreito de Ormuz.

Por seu lado, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) afirmou que as suas forças "intercetaram ataques iranianos não provocados", aos quais a estrutura militar "respondeu com ataques em legítima defesa".

Apesar dos incidentes, o Presidente norte-americano, Donald Trump, sublinhou que o cessar-fogo "continua em vigor".

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