O Presidente chinês Xi Jinping prometeu hoje à delegação de empresários que acompanhou o líder norte-americano Donald Trump que a China "continuará a abrir-se cada vez mais" ao mundo, reportou a imprensa estatal chinesa.

"As empresas norte-americanas estão profundamente envolvidas na reforma e abertura da China, e ambas as partes beneficiam disso. A porta da abertura da China continuará a abrir-se cada vez mais", afirmou Xi, citado pela agência de notícias oficial Xinhua.

O líder chinês elogiou ainda o reforço na "cooperação mutuamente benéfica" entre os dois países e disse estar convicto de que as "empresas norte-americanas terão perspetivas ainda melhores na China".

Os dirigentes de vários gigantes empresariais que acompanharam o presidente dos Estados Unidos na visita à China, estiveram presentes hoje na cimeira realizada em Pequim entre o líder republicano e o homólogo chinês, algo invulgar neste tipo de diálogos bilaterais.

Nas imagens difundidas pela televisão estatal chinesa CCTV, vê-se o grupo de empresários, entre os quais os presidentes executivos da Nvidia, Jensen Huang, da Apple, Tim Cook, e da Tesla, Elon Musk, a entrar no Grande Salão do Povo, onde se reuniam as delegações dos EUA e da China, lideradas pelos dois chefes de Estado.

De acordo com o jornal estatal Diário do Povo, Trump afirmou ter levado a Pequim representantes destacados do sector empresarial norte-americano, explicando ter rejeitado a presença de executivos de "segundo nível", o que, assegurou, reflectia o respeito das companhias para com a China e Xi.

Posteriormente, os empresários foram vistos a abandonar o edifício - coração do poder político chinês, situado junto à Praça Tiananmen - para embarcar no autocarro utilizado nas deslocações pela capital.

"Maravilhoso, muitas coisas boas", disse Elon Musk aos jornalistas que aguardavam no exterior, com Jensen Huang a afirmar que as reuniões "correram bem" e que "Xi e o presidente Trump foram incríveis", enquanto Tim Cook limitou-se a fazer com os dedos um sinal de paz seguido de um gesto de aprovação.

A delegação empresarial que acompanha Trump inclui ainda responsáveis da Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta e Goldman Sachs, sublinhando o carácter económico e comercial da visita, na qual também estão em cima da mesa a guerra no Irão e a questão de Taiwan.

Donald Trump chegou na quarta-feira a Pequim para iniciar dois dias de conversações com o Presidente chinês.

Após a cimeira bilateral realizada hoje, os presidentes visitaram juntos o Templo do Céu, em Pequim, e irão participar num banquete de Estado oferecido por Xi, também no Grande Salão do Povo.

Xi tem uma visita recíproca planeada para o final deste ano, que seria a sua primeira visita aos Estados Unidos desde que Trump reassumiu o cargo em 2025.