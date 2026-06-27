Coreia do Sul mobiliza caças após detetarem aeronaves russas e chinesas

A Coreia do Sul anunciou que mobilizou aviões de combate para "responder a qualquer eventualidade" após ter detetado aeronaves chinesas e russas na sua Zona de Identificação de Defesa Aérea.

Segundo avança a agência de notícias francesa AFP, que cita um comunicado do Estado-Maior sul-coreano, os aviões chineses e russos entraram e posteriormente saíram daquela zona sobre o Mar do Japão e a sul da península coreana.

"As Forças Armadas sul-coreanas detetaram as aeronaves chinesas e russas antes da sua entrada na zona e mobilizaram aviões de combate da Força Aérea para responder a qualquer eventualidade", afirmou o Estado-Maior em comunicado, sem fornecer mais detalhes, citado pela AFP.

Uma Zona de Identificação de Defesa Aérea não corresponde a espaço aéreo soberano, mas sim a uma zona de segurança onde os países identificam aeronaves em aproximação por razões de defesa.

Segundo as práticas internacionais, aponta a AFP, os aviões militares devem informar previamente o país em causa antes de entrarem nesta zona, embora essa comunicação não seja obrigatória.

A AFP adianta ainda que até ao momento, a China e a Rússia não comentaram o incidente.

Em dezembro, a Coreia do Sul e o Japão criticaram o voo de nove aeronaves militares russas e chinesas nas proximidades dos seus territórios, o que levou ao destacamento urgente de aviões de combate.

À data, Pequim e Moscovo afirmaram que se tratava de exercícios militares conjuntos, tendo o Ministério da Defesa russo confirmado que envolveram bombardeiros estratégicos.