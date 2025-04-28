Juventude: Presente Vivo, Futuro em Construção - Mais que um Ativo, uma Estratégia Nacional

Uma introdução que eu não queria ter de fazer....

Antes de falar de futuro, tenho de falar de dor. Da dor que nestes dias cobre São Vicente como um manto pesado, após as chuvas que, em poucas horas, destruíram casas, sonhos e vidas. Entre as vítimas estão crianças e jovens, vidas que mal tinham começado e que, num instante, foram levadas. É impossível falar de juventude sem sentir o peso deste luto coletivo, sem pensar que cada jovem perdido é também uma promessa interrompida para Cabo Verde.

Hoje, quando escrevo sobre o Dia da Juventude, não o faço apenas com esperança no que está por vir, mas também com a responsabilidade de honrar aqueles que já não caminharão connosco. É a memória dessas crianças e jovens que deve dar mais força à nossa luta por um país onde a juventude tenha oportunidades, segurança e um futuro digno, porque cada vida importa, e nenhuma pode ser tratada como número ou estatística.

Da dor à construção do amanhã

Depois destes dias em que chorámos a perda de vidas e a destruição de casas e sonhos, procuro centrar os meus pensamentos naquele momento na vida de um país em que a pergunta não é sobre o passado, mas sobre o amanhã. Uma pergunta focada nos jovens pela data que registamos (gostava de usar a expressão celebramos, mas ainda é difícil) e que resulta na juventude que queremos formar e que futuro estamos, de facto, a construir para ela? Esta não é uma reflexão académica ou um exercício de retórica, é uma questão que definirá a qualidade da nossa democracia, a solidez da nossa economia e a força dos laços que nos mantêm unidos como nação.

O futuro de Cabo Verde não começa amanhã. Ele está a ser decidido hoje, nas salas de aula, nas praças, nas ruas, nos campos, nas ilhas e nas comunidades da diáspora. Está a ser decidido nas escolhas políticas, nos investimentos públicos e privados, mas também nos gestos silenciosos das famílias e na coragem de cada jovem que ousa sonhar mais alto.

"A juventude é a chama que mantém viva a alma de uma nação." - Winston Churchill

Cabo Verde é um país jovem, com quase 70% da população em idade ativa e uma média etária jovem, representando uma importante oportunidade estratégica. Esse dado não é apenas estatístico: revela uma força coletiva capaz de moldar o destino do país. Nos últimos anos, o desemprego geral caiu para 8% e o juvenil para cerca de 20%, metade do valor de uma década atrás. Contudo, 23% dos jovens entre 15 e 24 anos continuam fora do mercado de trabalho e sem acesso ao ensino, especialmente nas zonas rurais e comunidades isoladas.

A educação é uma das maiores conquistas do país, com a juventude quase totalmente alfabetizada e cada vez mais ingressando no ensino superior, principalmente em ciência e tecnologia, essenciais para o futuro econômico. O Estado investe na transformação de energia em oportunidade: formação profissional gratuita, incentivos ao empreendedorismo via Banco Jovem & Mulher, e políticas de inclusão social para garantir que ninguém fique para trás.

A questão central é: que juventude queremos formar e que futuro construir? Cabo Verde decide seu destino agora, através de escolhas que fazem a diferença. A geração deve ser não só herdeira, mas também construtora, com condições para inovar, liderar e participar das decisões. Isso envolve criar espaços de debate, integrar jovens em conselhos, promover voluntariado e apoiar redes de inovação social.

Se o futuro é incerto, que seja porque estamos a reinventá-lo, não por acaso. A juventude já mostrou que transforma sonhos em políticas e resultados. Nosso papel é garantir instrumentos, confiança e liberdade. Para um futuro justo, inclusivo e próspero, é preciso acreditar na juventude e investir nela, como fazemos com infraestrutura e economia.

Hoje, Cabo Verde precisa mais do que nunca de jovens livres de limites, capazes de transformar sonhos em realidade. A juventude é nosso maior ativo estratégico, e para que prospere, precisamos de uma estratégia realmente impactante.

"Se os jovens não forem os líderes do amanhã, não haverá amanhã." - John F. Kennedy

Consideremos, para efeitos deste exercício de análise, três vetores estruturantes. O primeiro é a educação transformadora. Precisamos de um ensino que vá além da memorização mecânica e prepare para o pensamento crítico, a criatividade e a cidadania ativa. Isso significa modernizar currículos, investir em laboratórios e bibliotecas, formar professores para metodologias participativas e criar programas que relacionem o conhecimento ao mundo real, desde clubes de ciência e artes nas escolas até parcerias com empresas e universidades que ofereçam aos jovens experiências práticas antes de ingressarem no mercado de trabalho. Uma educação transformadora não se limita a ensinar respostas: ensina a formular perguntas e a procurar soluções.

O segundo é criar oportunidades reais, não só prometer empregos. É preciso ajudar jovens a empreender, inovar e contribuir com dignidade, apoiando startups, iniciativas comunitárias, linhas de crédito, setores como economia azul, turismo sustentável, indústrias criativas e trabalho remoto. Também é fundamental valorizar o ensino técnico-profissional e conectar a formação às necessidades da economia cabo-verdiana, para evitar desperdício de talento e que a ambição leve à emigração pela falta de espaço.

E, finalmente, o terceiro é a participação cívica efetiva. A juventude deve ter assento na mesa das decisões, com conselhos jovens nos municípios, representantes em comissões parlamentares, e reforçando programas de voluntariado e serviço cívico. Cada espaço de decisão deve incluir a energia e visão de uma geração que vive o presente e constrói o futuro.

Este não é um desafio apenas para o Governo. É um compromisso nacional que envolve famílias, empresas, comunidades, universidades, associações culturais e desportivas, e a nossa diáspora espalhada pelo mundo. E, sobretudo, envolve cada jovem que recusa a ficar à margem.

"Os jovens são o futuro no presente." - Nelson Mandela

Em Cabo Verde, este futuro tem o sal da nossa história e o vento das nossas ilhas. Está nos olhos que brilham nas ruas de Mindelo, na energia que pulsa nos mercados da Praia, no silêncio de quem estuda à luz de uma lâmpada improvisada em Santo Antão, no grito dos que acreditam que nascer aqui é herdar uma missão maior. Os jovens carregam nas veias o sangue de navegadores e sobreviventes, de mulheres e homens que fizeram do impossível um hábito, e do mar, um caminho.

Eles são a força que ergueu casas com pedras e esperança, que cruzou oceanos para regressar mais forte, que transformou escassez em engenho e saudade em cultura. São herdeiros de um povo que nunca se ajoelhou ao destino, que plantou fé em terra árida e colheu liberdade no meio das tempestades. E agora, com as mãos cheias de futuro, são chamados a escrever o próximo capítulo dessa história, não amanhã, mas hoje.

Porque em cada jovem cabo-verdiano há um arquipélago inteiro, e em cada batida do seu coração há o compasso de uma nação que não se cansa de sonhar. É tempo de transformar sonho em obra, energia em legado e esperança em vitória. Ao longo dos anos, aprendi que a verdadeira luz de Cabo Verde está no farol que são os seus jovens. É no âmago dessa força viva que devemos firmar a nossa visão, colocando-os no centro de todas as decisões, para que o país avance com coragem, justiça e esperança, pois investir na juventude é escrever, hoje, o destino que todos queremos para amanhã.

Na semana em que se celebra o dia da Juventude, ergamo-nos juntos, porque a juventude de hoje é a alma que escreverá a história de amanhã. Que cada voz, cada sonho e cada passo sejam a luz que guia Cabo Verde, não como um farol distante, mas como a chama viva que arde em cada coração.

“Eu tenho um compromisso com a juventude cabo-verdiana. Com a energia dos mais jovens e a experiência dos mais velhos.” - Carlos Veiga

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1237 de 13 de Agosto de 2025.