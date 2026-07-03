A República dos Fiéis - Cabo Verde e a tentação personalista

Uma democracia revela-se menos no ato de votar do que no modo como suporta a vitória e a derrota. É nesse intervalo — quando uns regressam ao poder e outros descobrem a nudez da oposição — que se percebe se as instituições são mais fortes do que os homens que as ocupam, ou se a cidadania se entrega à sedução dos rostos providenciais.

Cabo Verde voltou a mudar de ciclo político sem violência, sem rutura constitucional e sem o espetáculo das democracias que só reconhecem votos quando vencem. Isso honra o país. Num tempo em que tantas sociedades transformam eleições em trincheiras morais, a normalidade cabo-verdiana continua a ser uma conquista. Mas nenhuma conquista democrática se conserva por memória. A alternância prova maturidade; não garante imunidade.

O teste seguinte é mais subtil. Depois da mudança, importa saber se a vitória será entendida como mandato ou como posse; se a derrota será reflexão ou ferida narcísica; se os partidos se recomporão como instituições ou se se entregarão à busca de rostos salvadores. A democracia adoece quando o centro da vida pública deixa de estar nas regras e passa a concentrar-se no temperamento de uma pessoa.

Eis o perigo: o personalismo.

Não se trata de negar a importância da liderança. Os povos precisam de direção, palavra e responsabilidade. Mas há uma diferença essencial entre liderança e personalismo. A liderança organiza um projeto; o personalismo substitui o projeto pelo líder. A liderança convoca instituições; o personalismo procura domesticá-las. A liderança aceita a crítica; o personalismo sente nela uma afronta pessoal.

O líder democrático sabe que ocupa transitoriamente uma função. O líder personalista começa a imaginar que encarna um destino. No primeiro caso, o partido existe antes dele e continuará depois dele. No segundo, transforma-se em extensão psicológica da sua vontade. A divergência torna-se suspeita. A competência vale menos do que a fidelidade. O parlamento deixa de discutir e passa a consagrar.

Nas sociedades pequenas, este risco assume formas próprias. O poder raramente aparece apenas como poder. Aparece como rosto conhecido, promessa de lugar, memória de favor, medo de exclusão ou esperança de reparação. A política não chega ao cidadão apenas como programa; chega-lhe muitas vezes como pessoa. E, quando se transforma sobretudo em pessoa, desloca-se perigosamente das instituições para as fidelidades.

Cabo Verde conhece bem essa proximidade. Ela pode ser virtude: aproxima governantes e governados e conserva alguma humanidade no exercício da autoridade. Mas também pode tornar-se vício. Pode confundir Estado com partido, partido com família, mérito com lealdade, crítica com ingratidão, serviço público com recompensa privada. O perigo cabo-verdiano não é necessariamente o do chefe brutal. É o do poder que, por familiaridade ou medo, deixa de ser observado com distância crítica.

Por isso, a alternância agora vivida deve ser lida com prudência. A saída de um partido do Governo não deve ser o enterro simbólico de um homem, como se uma década coubesse no rosto de quem a governou. Do mesmo modo, a chegada de outro partido ao poder não deve ser a consagração providencial de uma nova figura. A democracia empobrece quando interpreta derrotas como funerais pessoais e vitórias como coroações.

No partido derrotado, o primeiro perigo é procurar um salvador antes de fazer um diagnóstico. Há sempre a tentação de substituir a reflexão pelo nome, a autocrítica pela fotografia, a renovação pelo entusiasmo de uma figura capaz de reacender as bases. Mas partidos que respondem às crises apenas com rostos novos conservam intactas as causas velhas do desgaste. Uma derrota séria exige menos encenação de renascimento e mais exame de consciência.

No partido vencedor, o perigo é inverso, mas igualmente sério. A vitória pode criar a ilusão de autorização ilimitada. O eleitorado entrega um mandato, não uma propriedade. Dá confiança, não licença. A maioria governa, mas não substitui a nação. O Governo dirige, mas não absorve o país. O líder vencedor deve saber que a sua força democrática nasce dos limites que aceita.

Esta distinção é decisiva. Uma democracia saudável não depende apenas da qualidade moral dos governantes. Depende de instituições capazes de os conter, corrigir e substituir. O Parlamento não existe para aplaudir o Governo. A oposição não existe para decorar o pluralismo. A imprensa não existe para confirmar narrativas oficiais. A justiça não existe para esperar sinais do poder. Os partidos não existem para venerar chefes. Todas têm uma função incómoda, e por isso necessária.

O personalismo enfraquece primeiro essa cultura do incómodo. Começa por pequenas impaciências: a crítica é injusta, a imprensa é hostil, a oposição é irresponsável, os tribunais são lentos, os militantes críticos são ingratos, os técnicos independentes são obstáculos. Pouco a pouco, a discordância deixa de ser parte normal da democracia e passa a perturbação da vontade do líder.

Quando isso acontece, o centro da vida democrática desloca-se. Já não está nas regras, nos procedimentos, nas instituições e na pluralidade da sociedade. Passa a estar no prestígio, na imagem e no humor político de uma pessoa. O debate deixa de perguntar se uma decisão é justa, eficaz ou constitucional, e passa a perguntar se fortalece ou enfraquece o chefe. A política deixa de ser deliberação e torna-se proteção simbólica do líder.

É aqui que o personalismo se aproxima do populismo. Ambos reduzem a complexidade democrática a uma relação emocional entre líder e povo. As mediações tornam-se suspeitas: os partidos parecem inúteis, a imprensa incomoda, o Parlamento atrasa, a justiça bloqueia, a sociedade civil perturba. Em nome de uma ligação direta com o povo, enfraquece-se aquilo que protege o povo contra o abuso do poder.

Cabo Verde deve evitar esse caminho enquanto ainda o pode evitar sem dramatismo. A sua democracia tem uma vantagem preciosa: a memória da alternância. Mas essa memória só terá valor se for acompanhada por uma cultura de contenção. Saber perder é essencial. Saber ganhar talvez seja ainda mais difícil. A derrota testa a dignidade; a vitória testa o caráter.

Por isso, a pergunta mais importante deste novo ciclo não é apenas quem governa. É como governa. Com que relação com a crítica? Com que respeito pela oposição? Com que cuidado na ocupação do Estado? E que oposição nascerá da derrota: uma oposição ferida, prisioneira da nostalgia, ou uma oposição capaz de estudar o país e apresentar uma alternativa séria?

No fundo, o personalismo é uma forma de pobreza política. Empobrece os partidos, porque os reduz a instrumentos de carreira pessoal. Empobrece os líderes, porque os rodeia de aplausos e os afasta da verdade. Empobrece os cidadãos, porque os convida a escolher entre devoção e hostilidade. Empobrece a democracia, porque troca instituições por fé instável nos homens.

Cabo Verde não precisa de homens providenciais. Precisa de instituições prudentes, partidos vivos, imprensa livre, justiça independente, oposição responsável e cidadãos que saibam votar sem ajoelhar. Precisa de líderes, sim, mas de líderes que entendam a liderança como serviço temporário, não como destino nacional.

Numa democracia pequena, a proximidade só é virtude quando permite ao cidadão olhar o poder com liberdade.

Cabo Verde acaba de provar que sabe alternar o poder. Falta-lhe agora provar que sabe proteger a democracia depois da alternância. A vitória não deve produzir donos. A derrota não deve produzir messias. A esperança não deve caber inteira num rosto. Porque, quando uma democracia começa a precisar de um homem acima das suas instituições, já começou a duvidar de si própria.

E uma democracia que duvida de si própria é sempre tentada a procurar um salvador.

É assim que o sistema deixa lentamente de ser nosso.

Passa a ser dele.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1283 de 01 de Julho de 2026.