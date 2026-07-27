O Peso da Vigilância — A democracia à prova do escrutínio

Há palavras cujo verdadeiro significado apenas se revela quando as circunstâncias deixam de ser confortáveis. No quotidiano, pronunciá-las parece quase automático: República, instituições, Justiça, Governo, oposição, responsabilidade. Repetem-se com a serenidade própria das ideias que julgamos definitivamente conquistadas.

Mas a história política ensina uma lição menos tranquilizadora.

As instituições não sobrevivem porque foram escritas. Sobrevivem porque existem homens e mulheres capazes de lhes permanecer fiéis quando as conveniências apontam noutra direção. Uma Constituição pode conservar intactas todas as palavras e, ainda assim, uma República perder lentamente o espírito que lhes dava sentido. Não é a letra que primeiro morre. É a cultura que a sustenta.

As democracias raramente revelam a sua verdadeira natureza nos períodos de estabilidade. A prosperidade e a rotina criam a ilusão de que as instituições funcionam por impulso próprio. É quando surgem acontecimentos graves, capazes de dividir consciências e colocar o poder sob intenso escrutínio, que uma democracia começa verdadeiramente a conhecer-se.

Nesses momentos, a República observa cada uma das instituições que a compõem e a forma como compreendem os limites da própria missão. A Justiça deve demonstrar independência. O Parlamento, provar que a fiscalização é uma função essencial da representação democrática. A comunicação social, distinguir investigação de espetáculo e informação de especulação. Os cidadãos, resistir à ingenuidade e ao cinismo. E a oposição, justificar a razão da sua existência.

Existe uma conceção empobrecida da democracia segundo a qual a oposição existe apenas para substituir quem governa. Se assim fosse, bastar-lhe-ia aguardar pelas eleições. A sua missão é mais exigente: recordar, todos os dias, que a legitimidade conferida pelas urnas nunca suspendeu o dever de prestar contas. O voto autoriza a governar; nunca autoriza a governar sem escrutínio.

Mas não é apenas a oposição que se vê convocada. Também o Governo é submetido a uma exigência superior. Nas democracias maduras, a autoridade política mede-se tanto pela capacidade de decidir como pela forma de aceitar o escrutínio. Quanto maior for a responsabilidade de governar, maior deverá ser a disponibilidade para responder perante as instituições e os cidadãos.

A transparência não diminui a autoridade do poder legítimo; ajuda a preservá-la. Um Governo seguro do seu mandato não vê a fiscalização como afronta pessoal nem as perguntas como hostilidade. Compreende que o escrutínio pertence à própria República. Responder não é uma cedência política, mas um dever institucional.

Por isso, responsabilidade política não deve ser confundida com responsabilidade criminal, nem a presunção de inocência pode servir para dispensar a prestação de contas. Confundir estes planos enfraquece simultaneamente a política e a Justiça. A fiscalização democrática não é um tribunal paralelo, mas também não é um silêncio confortável. Entre a precipitação do julgamento e a passividade da indiferença existe o espaço exigente da responsabilidade institucional.

A Justiça existe para aplicar a lei com independência, serenidade e imparcialidade. Uma investigação judicial não constitui, por si só, uma condenação, mas também não é indiferente na vida de uma República. A sociedade deve observá-la com atenção — não para substituir os tribunais ou antecipar sentenças, mas para verificar se cada órgão permanece fiel à sua missão. A autoridade da Justiça nasce da confiança de que ninguém está acima da lei nem será privado das garantias que ela confere.

Também o Parlamento encontra aí um dos momentos mais exigentes da sua existência. Fiscalizar o Executivo é uma responsabilidade permanente. Renunciar a ela por conveniência política seria tão grave como exercê-la apenas por cálculo partidário. A fiscalização perde legitimidade quando se torna espetáculo e utilidade quando se converte em silêncio. Entre os extremos está o espírito parlamentar: perguntar sem perseguir, controlar sem usurpar competências e exigir esclarecimentos sem transformar a dúvida em sentença antecipada.

A comunicação social enfrenta prova igualmente delicada. Informar não é alimentar a ansiedade coletiva nem fabricar narrativas, mas oferecer elementos para compreender a realidade, respeitando os factos e a dignidade das pessoas. Uma imprensa livre fortalece a República quando denuncia, verifica, contextualiza, corrige os próprios erros e resiste a transformar o espaço público num tribunal mediático.

Mas existe uma instituição cuja responsabilidade raramente é inscrita nas leis e que, apesar disso, decide silenciosamente o destino das demais: os cidadãos.

As instituições refletem, em larga medida, a cultura cívica da sociedade que as sustenta. Quando os cidadãos deixam de valorizar a verdade, a exigência diminui. Quando a indiferença substitui a participação, a fiscalização enfraquece. Quando a fidelidade partidária se torna mais importante do que a fidelidade às instituições, a República desloca o seu centro de gravidade da Constituição para as conveniências do momento.

É assim que as democracias iniciam o seu desgaste mais profundo: não através de grandes rupturas, mas pela normalização de pequenas renúncias. Primeiro, certas perguntas deixam de ser feitas; depois, exigir explicações parece excessivo e adiar responsabilidades torna-se natural. Isolado, cada passo parece insignificante; em conjunto, alteram a cultura política de um país.

As Repúblicas raramente deixam de existir de um dia para o outro. Envelhecem quando os seus mecanismos de autocorreção deixam de funcionar com serenidade e firmeza. Por isso, a vigilância é uma virtude republicana, não um exercício de desconfiança permanente. Não impede que alguém governe; assegura que o poder permanece ligado às regras que o legitimam. Não fragiliza as instituições; procura impedir que a complacência, a omissão ou a confusão entre interesse público e conveniência política as fragilizem.

Numa democracia apenas formal, acredita-se que basta realizar eleições para garantir a liberdade. Numa democracia madura, o voto é apenas o início de um compromisso mais exigente. É na independência da Justiça, na fiscalização do Parlamento, na responsabilidade do Governo, na seriedade da oposição, no rigor da comunicação social e na maturidade dos cidadãos que uma República confirma, ou desmente, a promessa que fez a si própria.

Os momentos de maior tensão institucional podem, paradoxalmente, tornar-se oportunidades de afirmação democrática. É neles que cada órgão do Estado demonstra se permanece fiel à sua missão e que os cidadãos descobrem se a confiança depositada nas instituições era justificada. As crises passam, os processos terminam, os governos sucedem-se, as maiorias alteram-se e as oposições renovam-se. A República, porém, só permanece se cada geração compreender que nenhuma vitória política vale mais do que a credibilidade das instituições que tornam possível a vida democrática.

República, instituições, Justiça, Governo, oposição, responsabilidade: nunca foram simples conceitos jurídicos. São compromissos permanentes. Não pertencem a um partido ou governo, à maioria ou à oposição. Pertencem ao património moral de uma comunidade que compreendeu que a liberdade não se conserva pela força das palavras, mas pela disciplina das instituições e pela vigilância dos cidadãos.

Talvez seja esse, afinal, o verdadeiro peso da vigilância: não aquele que recai apenas sobre quem governa ou fiscaliza, mas o que repousa, todos os dias, sobre a consciência de uma República inteira. Enquanto for assumido com serenidade, sentido de dever e respeito pelas instituições, as crises poderão deixar de ser uma ameaça à democracia para se tornarem a mais exigente prova da sua maturidade.

Doutorado em Matemática Aplicada pela Harvard University, vencedor, em 2025, da 8.ª edição do Prémio Literário Arnaldo França com o romance: "Djarbás da Fontarém — Silhueta de um País em Trânsito".

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1286 de 22 de Julho de 2026.