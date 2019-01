Parquímetros chegam a novos bairros da capital

Segundo uma deliberação publicada no Boletim Oficial, a EMEP vai alargar a sua zona de cobertura para a Achada de Santo António, Palmarejo, Várzea e Chã de Areia.

Segundo uma deliberação da Câmara Municipal da Praia, publicada no Boletim Oficial de dia 4 de Janeiro, a Empresa Municipal de Estacionamentos da Praia (EMEP) vai alargar o seu raio de acção a estes bairros da capital.

Segundo a Câmara Municipal da Praia, a decisão de cobrar pelo estacionamento nestas zonas da capital "há uma desorganização no estacionamento" e porque "alguns moradores desses bairros manifestaram-se junto da EMEP, S.A., no sentido de ser implementado o sistema de cobrança, visando ordenar e aumentar o grau de mobilidade e acessibilidade no estacionamento".

Nesse sentido, na Achada de Santo António, a avenida entre a o edifício da ONU e a rotunda d'A Bolha passará a ter estacionamento pago. No Palmarejo serão duas as avenidas com estacionamento pago: a Avenida de Santiago e a Avenida de Santo Antão. Entre Chã de Areia e a Várzea será criado um corredor que começa no Pavilhão Gimno-Desportivo Vavá Duarte e que abrange, ainda, a zona do edifício dos Registos e Notariado e que se prolonga pela Avenida Cidade de Lisboa até ao Estádio da Várzea.