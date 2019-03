Quase três mil comprimidos apreendidos no Aeroporto da Praia

A Alfândega da Praia apreendeu, no dia 16 de Março, 2.960 unidades de comprimidos da marca Puregrey, em 370 caixas, durante uma inspecção de rotina realizada no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, anunciou hoje a DNRE.

Em comunicado, a Direcção Nacional de Receitas do Estado (DNRE) diz que os comprimidos, importados ilegalmente de Dakar, Senegal, encontravam-se dissimulados em casacos de pele, dentro de uma bolsa.

A intercepção foi feita com auxílio do aparelho de scanner.

“É importante lembrar que no ano passado, no quadro do processo de modernização das Alfândegas de Cabo Verde, a DNRE recebeu equipamentos modernos, financiados pelo Governo da República Popular da China, contribuindo significativamente para o reforço do controlo das mercadorias que entram no território nacional”, lê-se.

Na altura as Alfândegas foram contempladas com um aparelho de scanner móvel de contentores na Boa Vista, dois aparelhos de scanner de bagagens nos aeroportos da Praia e do Sal, bem como um centro de controlo de imagens na Alfândega da Praia, que interliga os scanners a nível nacional.