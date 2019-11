Segurança deve ser preservada "a todo o custo"

A segurança do país é um bem patrimonial que deve ser preservado a todo o custo. Afirmação do ministro da Defesa, durante o discurso de tomada de posse do coronel Armindo Sá Miranda como novo Director Nacional da Defesa.

Luís Filipe Tavares garante que o novo Director Nacional da Defesa terá todo o apoio dos órgãos de soberania e de várias instituições da República, nomeadamente da Polícia Nacional, com a qual a Defesa quer trabalhar "de forma ainda mais sintonizada".

O Ministro defendeu ainda que há que ser firme e efectivo no trabalho da defesa nacional.

"Há momentos na vida de um país onde os governos, os responsáveis políticos, são chamados a assumirem plenamente as suas responsabilidades. Nós assumiremos as nossas, sempre com firmeza, com total respeito da Constituição e das leis, mas repito com muita firmeza porque a segurança no nosso país, a segurança de todos é um bem patrimonial do nosso país, muito importante, que devemos preservar a todo o custo", explica.

O coronel Armindo Sá Miranda sucede no cargo ao tenente-coronel Paulo Lopes.

Na cerimónia de empossamento Luís Filipe Tavares anunciou também que dentro de 15 dias irá participar numa reunião em Dakar, Senegal, onde os parceiros da sub-região abordarão questões de defesa e segurança na África Ocidental.

"Vai ser uma reunião muito importante, na qual vamos ter a presença de vários ministros do interior, vários ministros da defesa, membros de Estados-maiores de várias forças aqui da região, forças militares ou exércitos de alguns países", e, nos casos de países que têm força aérea, guarda costeira ou marinha, alguns dos seus representantes também vão participar na reunião. O encontro conta ainda com a presença de parceiros da União Europeia.

"Vai ser um momento de reflexão muito interessante e, sobretudo, do qual seguramente sairão pistas para a tomada de medidas importantes para termos mais e melhor segurança na nossa sub-região ", antevê Luís Filipe Tavares.