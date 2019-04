Câmara da Praia com projecto para a praça Alexandre Albuquerque que inclui um parque subterrâneo

​A Câmara Municipal da Praia (CMP) pretende investir cerca de 500 mil contos na requalificação da Praça Alexandre Albuquerque, com um parque de estacionamento subterrâneo de dois pisos, para 400 veículos, revelou quinta-feira o edil praiense, Óscar Santos.

De acordo com o autarca, neste momento, o projecto está em consulta pública nas redes sociais para recolha de subsídios e depois será socializado com a população e moradores do centro histórico. As obras deverão começar dentro de a dois anos.

A autarquia solicitou um estudo sobre o estacionamento no plateau, que revelou que existe um problema de parqueamento e que os lugares disponíveis começam a ser insuficientes.

Para além de um parque de estacionamento subterrâneo, o projecto prevê a revitalização da fonte, reorganização do espaço verde, criação de uma nova esplanada e postos de informação turística.

“Vamos ter margem de transformar algumas partes e ruas do plateau em pedonal, seguindo a tendência mundial que é devolver a cidade onde as pessoas possam ter espaços pedonais para andar, daí a necessidade de termos uma visão a longo prazo sobre que cidade queremos ter”, precisou.