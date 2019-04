Navio "Liberdadi" colide com outras embarcações no cais de Porto Novo

​Um incidente ocorrido ao início desta tarde desta sexta-feira, no porto do Porto Novo, em Santo Antão, envolvendo o ferry "Liberdadi", resultou num grande susto aos passageiros e estragos, no próprio navio e nalgumas embarcações fundeadas junto ao cais.

O acidente aconteceu depois das 13:00, quando o navio, proveniente de São Vicente, se preparava para atracar no porto de Porto Novo, com vários passageiros a bordo. O comandante, que não quis comentar o caso, justificou a situação com “falhas técnicas”. O "Liberdadi", que sofreu danos na zona da proa, terá atingido, pelo menos, três embarcações de pesca, uma das quais ficou muito danificada, e ainda fez afundar um bote. Prejuízos considerados “avultados” pelos operadores. Enquanto decorre a averiguação do sucedido, o navio deverá suspender as suas viagens, permanecendo atracado no porto do Porto Novo, segundo fonte da agência deste navio, propriedade da Cabo Verde Fast Fery.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.