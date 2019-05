Autarcas de Santo Antão querem militares na vigilância do perímetro florestal

​O reforço da vigilância na floresta do Planalto Leste, Santo Antão, preocupa os municípios, que defendem a colocação, no período mais crítico do ano (Junho a Agosto), a chamada época dos incêndios, de um destacamento militar nessa zona.

Os autarcas de Santo Antão, que já em 2018 tinham levantado a preocupação ao Governo, defendem a colocação de um destacamento militar na ilha, mais precisamente no Planalto Leste, para reforço da vigilância na zona de reserva, “pelo menos”, durante o período mais quente do ano.. O perímetro florestal do Planalto Leste tem sido alvo, nas últimas duas décadas, de frequentes incêndios, o último dos quais ocorrido em Julho de 2018, que consumiu 200 hectares da floresta. O Governo, a pedido dos municípios, tem destacado militares no combate aos incêndios florestais de maiores proporções que ocorrem em Santo Antão. Enquanto isso, as câmaras municipais e o Serviço Nacional da Protecção Civil prometem dotar, “em breve”, o corpo de bombeiros do Planalto Leste de mais equipamentos, com vista a reforçar a capacidade de resposta. Saliente-se que Santo Antão recebe, em Julho, uma conferência internacional sobre a gestão e manutenção das florestas, numa iniciativa das câmaras municipais da ilha, em parceria com a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e Governo.

