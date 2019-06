​Megaoperação resulta em 13 detenções e apreensão de drogas, armas e munições

A Polícia Nacional (PN), através do Núcleo de Investigação Criminal do Comando Regional de Santiago Norte, deteve 13 pessoas, sendo seis homens e sete mulheres, suspeitos dos crimes de tráfico de drogas, armas e munições. A operação começou dia 20 e terminou terça-feira, 25.

De acordo com informações avançadas pela PN, as detenções dos indivíduos com idades compreendidas entre 22 e 50 anos, foram feitas durante uma megaoperação de cinco dias, na sequência do cumprimento de 10 mandados de buscas e apreensões emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santa Catarina.

A força policial dá conta da apreensão de vários produtos estupefacientes, dos quais, 32,139 gramas de cocaína, 348,035 gramas de cannabis, haxixe, ecstasy, pedras, entre outros. Também foram confiscadas várias armas e munições, nomeadamente uma arma de fogo de calibre 6,35, incluindo duas munições e um gás lacrimogéneo, 15 armas brancas e 44 munições de diversos calibres.

Do mesmo modo, foram apreendidos cerca de 600 mil escudos cabo-verdianos e 500 euros em dinheiro.

Presentes ao tribunal, nove dos detidos ficaram em prisão preventiva e os restantes sob Termo de Identidade e Residência.

A megaoperação contou com o apoio do Ministério Público da Comarca de Santa Catarina e de vários efectivos do Comando Regional de Santiago Norte.