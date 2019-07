A Polícia Judiciária (PJ) deteve quarta-feira, 3, a directora financeira da Comissão Organizadora dos Jogos Africanos de Praia, por suspeita de crimes de peculato e infidelidade administrativa no valor superior a três mil contos, informou a PJ em comunicado.

De acordo com a força policial, a arguida foi contratada para a função em Dezembro de 2018, tendo os referidos jogos sido realizados recentemente na Ilha do Sal, com a participação de vários países entre os quais Cabo Verde.

A detida será presente, no prazo legal, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório de arguida detida e aplicação de medida de coacção pessoal.

O Expresso das Ilhas ainda não conseguiu confirmar o nome da suspeita.