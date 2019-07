EMEP apostada em regular estacionamento em Chã de Areia

​A Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP) está a trabalhar para concluir o número de parques pagos na zona da praça financeira, em Chã da Areia, e introduzir modelos de pagamento, disse o seu presidente.

Victor Coutinho falava depois de ter recebido o líder da bancada municipal do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) a quem informou sobre a situação da empresa.

“A nível de gestão da empresa, privilegiamos o diálogo e estamos a trabalhar a vertente sensibilização, assim como estamos a usar a nova tecnologia para comunicar, esclarecer e explicar os nossos utentes”, disse, .

O presidente do conselho de administração (PCA) da EMEP anunciou que, no período de 30 dias, a empresa vai introduzir a modalidade de pagamento com cartão Vinti4, Visa e Maestro.

“As zonas de Achada Santo António e Palmarejo, que foram abarcadas pela deliberação municipal, ainda não vão ser incluídas, pois, a EMEP quer consolidar a zona de crescimento acima referida e só depois, se tiver condições técnicas e organizacionais, vai entrar nestas zonas”, explicou.

“Estamos também a trabalhar a problemática da sinalização da cidade, que é um problema, pois, muitas vezes, a empresa é conotada apenas com a questão do estacionamento quando o nosso foco é a mobilidade a todos os níveis”, afirmou.