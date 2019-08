​Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual de filha adoptiva

O Tribunal da Comarca da Praia decretou, quarta-feira, 31, prisão preventiva ao homem de 66 anos, suspeito da prática de crime continuado de agressão sexual, com penetração, agravado, a menor de idade. A vítima, hoje com 16 anos, é filha adoptiva do suspeito que, à data do início da prática dos factos, tinha 10 anos.

Segundo informações avançadas esta quinta-feira, 1 de Agosto, em comunicado pela Polícia Judiciária, o homem foi detido quarta-feira, fora de flagrante delito, em Achada Santo António, pela força policial, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas – Brigada de Crimes Sexuais. Presente no mesmo dia às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, o homem ficou em prisão preventiva.

