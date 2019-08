​Prisão preventiva para brasileiros detidos na "Operação Constância"

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva aos cinco cidadãos brasileiros detidos no sábado, 3, durante a “Operação Constância”, realizada pela Polícia Judiciária, que resultou na apreensão de 2256,2 quilos de cocaína. Informou ontem a Polícia Judiciária, em comunicado.

A droga foi apreendida, em alto mar, no interior de uma embarcação, denominada ”Perpétuo Socorro de Abaete II”. A operação foi realizada em conjunto com a Guarda Costeira e desenvolvida na sequência de troca de informação operacional com o Centro de Análise e Operações Marítimas, com sede em Lisboa, no âmbito do combate ao tráfico transnacional de estupefacientes, por via marítima.

A apreensão contou com o apoio da Policial Nacional de Cabo Verde e cooperação da Polícia Federal do Brasil, “na busca, descarga, transporte, acondicionamento e guarda do produto apreendido”.

A Polícia Judiciária informa que a droga vai se incinerada hoje.