Missão médica da Crioulas Unidas consulta centenas de pessoas na Ilha do Maio

Um grupo de médicos da Associação Crioulas Unidas prestou, durante cinco dias, apoio médico na ilha do Maio.

A equipa de especialistas no ramo dentário foi constituída por seis médicos, três cabo-verdianas residentes nos Estados Unidos da América, duas americanas e um foguense.

Segundo uma nota da Câmara Municipal do Maio, as consultas resultaram de uma parceria da Câmara com a Associação Crioulas Unidas.

“Resultante de uma parceria entre a Associação Crioulas Unidas, Câmara Municipal do Maio e a Delegacia de Saúde local, com apoio da Residencial Porto Inglês, os médicos puderam atender mais de 300 pessoas”, lê-se.

Há dois anos, a Associação Crioulas Unidas esteve na ilha de São Vicente e Santo Antão. Segundo uma nota desta associação, o objectivo é chegar a todas as ilhas e trabalhar para sustentar a saúde oral.