Cidade da Praia vai ter 20 mulheres taxistas

Duas dezenas de mulheres recebem, a partir de hoje, formação para operarem como taxistas, na cidade da Praia.

A selecção das 20 mulheres é resultado de uma parceria entre a Escola de Condução Prevenção Rodoviária, o Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade do Género (ICIEG) e o Ministério da Educação, Família e Inclusão Social.

Segundo nota do ICIEG, as seleccionadas vão receber a Carteira de Aptidão profissional (CAP) para se inserirem activamente no mercado de trabalho como condutoras profissionais de táxi.

“Em Cabo Verde, o serviço de táxi é exercido até agora exclusivamente por homens e várias razões podem estar por detrás deste facto, nomeadamente a segurança e o horário em que é exercida esta actividade”, lê-se.

O acto de abertura da formação aconteceu nas novas instalações da Escola de Condução Prevenção Rodoviária, em Palmarejo, com a presença da Presidente do ICIEG e da Coordenadora da Unidade de Coordenação da Carta de Política Integrada de Educação, Formação e Emprego.

“Apesar do esforço colectivo para a promoção e criação de iniciativas que dignificam o trabalho das mulheres, continua a ser um desafio permanente para a igualdade do género, tendo em conta que muitos sectores de actividades são ainda ocupados esmagadoramente por homens”, consta.