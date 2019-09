Hospital de Santiago Norte inicia cirurgia oftalmológica

​O Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), em Santiago Norte, já realiza procedimentos cirúrgicos em oftalmologia, disse hoje à Inforpress o director daquele estabelecimento de Saúde, Imadoeno Cabral.

“Podem ser realizados até três procedimentos cirúrgicos por dia, dependendo das circunstâncias e condições clínicas do paciente”, revelou, acrescentando que as intervenções cirúrgicas iniciadas esta quarta-feira passam a ser realizadas todas as terças-feiras.

As intervenções cirúrgicas, conforme informou a mesma fonte, vão ser realizadas em tumores de pálpebras, como verrugas, quistos, xantelasma, bléfaro, chalásio e triquíase, cirurgias de pterígio, cirurgias de conjuntiva (quistos, nevos e traumas) e cirurgias na córnea ( feridas não perfurantes e lacerações superficiais).