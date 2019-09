HAN recebe donativo

O Hospital Agostinho Neto (HAN) recebeu hoje um donativo pelo embaixador da Organização Não Governamental (ONG) Ayuda de Contenedores, através da parceria com a Associação Nôs Saúde.

Maca, mesa cirúrgica, cadeira de rodas, entre outros materiais foram doados ao hospital, de acordo com o presidente da Associação Nôs Saúde, Raimundo Monteiro. O presidente da Nôs Saúde conta que a Associação tem uma boa relação com a ONG Ayda Contenedores, que tem apoiado com contentores.

“A nossa preocupação é colaborar com o hospital e trabalhar em consonância com o mesmo, analisando aquilo que o hospital precisa”, declarou.

Para o Diretor do HAN , Júlio Andrade, trata-se de uma boa iniciativa, tendo em conta as necessidades do hospital.

“Eu acho que as ofertas, mesmo sendo pequenas, vão contribuir para melhorar o atendimento dos doentes, nomeadamente as cadeiras de rodas, as camas, e alguns equipamentos que nós podemos também recuperar e melhorar as condições de atendimento”, disse.

Júlio Andrade afirma que o custo da saúde é “muito” elevado e que qualquer tipo de apoio é "importante”. Os materiais doados vão ser utilizados nas enfermarias, no transporte de doentes, quer na urgência, quer doentes da diálise e doentes de outros sectores.

“Não vamos colocar num único serviço, de acordo com as necessidades dos serviços, vamos distribui-los”, garantiu.