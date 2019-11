​Jorge Carlos Fonseca distinguido com Prémio Defensores da Democracia

O Fórum dos Parlamentares para a Acção Global (PGA) distinguiu sexta-feira o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e uma activista proveniente da República Democrática, Gégé Katana Bukuru, com o Prémio Defensores da Democracia.

A homenagem aconteceu, segundo um comunicado, numa cerimónia realizada na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), na Cidade da Praia.

Jorge Carlos Fonseca recebeu o galardão, em nome do povo de Cabo Verde, que de acordo com o PGA, é o reconhecimento pelo exemplar processo democrático, considerado um dos factores da solidez e desenvolvimento do país nos últimos 28 anos.

A estabilidade democrática, a liberdade de imprensa bem como respeito pelas liberdades e garantias dos cidadãos, foram alguns dos muitos atributos que pesaram na decisão de galardoar o arquipélago com tal distinção.

A organização do evento, justificou a atribuição do prémio a Gégé Katana Bukuru, pela sua luta em prol dos Direitos das Mulheres e da Paz e também na qualidade de fundadora da primeira organização com tal vocação no seu país.

De entre outras actividades, a activista destacou-se na promoção da educação para meninas e mulheres, acções que lhe tem valido ameaças de morte e outras desumanidades que, para fugir delas foi obrigada a rumar ao exílio.