PJ detém mulher por suspeita de falsificação de documentos

Detenção ocorreu em Porto Mosquito. Mulher é suspeita de cobrar 500 contos a cada pessoa que participava num esquema de facilitação de vistos.

A detenção foi anunciada pela Polícia Judiciária e terá ocorrido na passada quinta-feira e "fora de flagrante delito", diz a PJ em comunicado enviado à comunicação social.

A mulher é "suspeita de autoria material e directa de dois crimes de falsificação de documento público, dois crimes de uso de documento público falso e três crimes de burla qualificada". Os crimes terão sido cometidos em Maio de 2015, acrescenta o comunicado da Polícia Judiciária.

No mesmo documento, a PJ acrescenta que a "arguida é suspeita de encabeçar um esquema de solicitação de vistos para terceiros, à base de documentos falsos, em troca do pagamento, por parte das vítimas, de valores que ascendem aos 500.000 $00". Durante as buscas realizadas a PJ "foram apreendidos, na residência da suspeita, objectos susceptíveis de indiciarem a prática desses crimes".

Presente a Tribunal a suspeita, depois de ouvida pelo juiz, ficou a aguardar julgamento sob termo de identidade e residência.