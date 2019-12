Ministra de Estado para Área Social da República de Angola de visita a Cabo Verde

Trocar experiências nos domínios ligados à assistência social, educação, saúde e atendimento de vítimas de calamidades naturais é o objectivo da visita de dois dias da ministra de Estado para a Área Social da República de Angola, que iniciou hoje uma visita a Cabo Verde. Carolina Cerqueira, esteve reunida esta manhã com o ministro de Estado, Elísio Freire.

Em declarações aos jornalistas, Carolina Cerqueira disse que o sul e sudeste de Angola têm conhecido situações de seca preocupantes e que "certamente Cabo Verde vai servir de experiência positiva", nessa área.

"Já tocamos esses pontos, com Sua Excelência o Ministro de Estado. Apreciamos os dados que nos foram dados, e pensamos que nesses dois dias de trabalho vamos colher muitas informações que nos vão permitir uma troca de experiências e um futuro intercâmbio profícuo, e sobretudo, estreitamento da relação institucionais entre os países e governos", afirmou.

A governante angolana avançou ainda que futuramente será assinado um protocolo entre Angola e Cabo Verde, no domínio social.

Por sua vez o ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Elísio Freire, avançou que o governo vai trabalhar com Angola no reforço da cooperação no domínio das áreas sociais, na questão da educação e mitigação da seca e mau ano agrícola.

Mas não só. "Na questão de extensão dos serviços de saúde, no combate ao paludismo, em que Cabo Verde neste momento tem incidência quase zero", adiantou.

"O grande objectivo da visita da senhora ministra de Estado a Cabo Verde e o grande objectivo também de Cabo Verde é partilharmos experiências para juntos sermos mais fortes naquilo que são os desafios que os nossos países têm, e juntos também construirmos um caminho no quadro das nossas relações bilaterais, no quadro da CPLP de que fazemos parte e no quadro ainda da União Africa que fazemos parte ", explicou.

Carolina Cerqueira reuniu ainda, neste primeiro dia de visita, com o primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva e também com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.