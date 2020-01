UNTC-CS anuncia manifestação no dia 11 de Janeiro

A Secretária-geral (SG) da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde - Central Sindical (UNTC-CS), anunciou hoje a realização de uma manifestação a ter lugar no dia 11 de Janeiro, a partir das 10 horas.

Joaquina Almeida fez este anúncio em conferência de imprensa afirmando que esta acção reivindicativa visa chamar a atenção das autoridades competentes para a situação laboral “caótica” que se vive actualmente.

“A situação laboral em Cabo Verde vai de mal a pior. Temos um desemprego jovem elevadíssimo, o que significa que quase metade dos jovens em idade activa não têm trabalho, um cenário triste e desanimador”, disse.

Segundo a secretária-geral, a ausência de ocupação juvenil tem “dado asas” para vários males sociais que seriam evitados, ou, pelo menos, “minimizados, com a ocupação útil e remunerada dos jovens”.

Um outro “problema crítico e crónico” a que o Governo tem feito “vista grossa”, conforme Joaquina Almeida, é a não reposição do poder de compra dos trabalhadores desde 2011. Esse facto, continuou, tem “prejudicado sobremaneira” os trabalhadores e os seus dependentes.

“Outros problemas que também são dignos de realce são os despedimentos sem justa causa, promoções baseadas em favores políticos e nepotismo, assédios nos locais de trabalho, incumprimento dos acordos rubricados no ACE e desrespeito pelas instituições sindicais”, acusou.

Conforme a mesma fonte, os trabalhadores estão cansados e o desânimo vai-se alastrando tanto na juventude, como nas idades mais avanças. Prosseguindo, apontou que o despovoamento é hoje uma realidade “bem visível” nas zonas rurais devido ao “sufoco do desemprego” aliado à ausência de chuva.

“Por isso, vamos sair à rua de bandeiras ao alto e gritar por um Cabo Verde melhor e justo, com mais emprego, mais e melhores condições de vida no trabalho”, sublinhou.

Questionada sobre o porquê da UNTC-CS não se associar à manifestação do dia 13 e se este facto não contribui negativamente para as duas manifestações, Joaquina Almeida disse que os “os filhos devem associar-se à mãe”

“Nós sabemos que no dia 13 vai haver, se houver no dia 20, se houver no dia 30 a mãe vai unir-se às filiais. A UNTC-CS apoia toda e qualquer reivindicação dos trabalhadores, qualquer dia da semana ou do mês será bem-vinda qualquer manifestação e estamos disponíveis para apoiar. Agora, gostaríamos que os sindicatos também se associassem porque a UNTC-CS vai fazer [o protesto] no dia 11. Seria bem-vindo que estivessem presentes e serão bem recebidos”, garantiu.

A concentração da manifestação vai ser na Fazenda, no largo do antigo Centro Social 1º de Maio, até ao Largo do estádio da Várzea, pelas 10 horas.