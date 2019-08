Tribunal confirma legalidade da eleição de Joaquina Almeida para a liderança da UNTC-CS

A Secretária-geral (SG) da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde - Central Sindical (UNTC-CS), Joaquina Almeida, afirmou hoje que a decisão do tribunal de não invalidar a eleição na qual a sua equipa foi eleita reforça as condições de estabilidade, legitimidade e representatividade dos órgãos da Central Sindical.

Para a SG da UNTC-CS, que falava em conferência de imprensa, o tribunal ditou a sentença com elementos “mais do que suficientes” para verificar a concordância com a lei e com os princípios fundamentais da Justiça.

“É certo que o Tribunal considerou terem havido irregularidades no processo eleitoral, mas sem ferir os Estatutos da nossa organização e que pouco ou nada influenciaram no resultado final”, afirmou.

Segundo Joaquina Almeida, estas irregularidades referem-se ao facto de um delegado que foi expulso do Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP) ter-se apresentado às eleições como delegado do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Santiago (STAP).

Joaquina Almeida afirmou que a sua direcção vai dar continuidade ao trabalho que tem vindo a realizar.

“Vamos continuar a ouvir com atenção e consideração a voz de todos, para juntos identificarmos os problemas reais da nossa central sindical, dos sindicatos, dos sindicalistas e, sobretudo, dos trabalhadores cabo-verdianos”, reiterou.

A eleição de Joaquina Almeida ocorreu durante o VII Congresso da UNTC-CS, sob o lema “Justiça, Inclusão e Igualdade Sociais”, que teve lugar nos dias 25 e 26 de Novembro de 2016, com a participação de 125 delegados de todo o país. A sindicalista foi confirmada como líder da central sindical com 73 votos, contra 52 da lista adversária, liderada por Aníbal Borges,

Aníbal Borges impugnou os resultados que ditaram a eleição de Joaquina Almeida, alegando ter provas de que houve “irregularidades” durante o processo.