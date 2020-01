Ordem de Malta quer criar uma associação em Cabo Verde

O Embaixador da Ordem Soberana de Malta, acreditado em Cabo Verde, quer ajudar Cabo Verde a nível humanitário, utilizando os canais da igreja católica, através de instituições e várias fundações.

José Manuel Pinto Teixeira, que falava aos jornalistas à margem da visita efectuada ao Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, quer ainda criar uma associação da Ordem de Malta em Cabo Verde.

" E portanto fazer parcerias com essas organizações. Não se pretende criar novas estruturas, mas sim apoiar aquelas que existem e que estão bem implantadas no terreno. Em África existe apenas uma associação da Ordem de Malta, no Senegal, e portanto um dos objectivos é também, com o tempo, criar uma associação aqui em Cabo Verde, pois parece-me mais do que justificado pela própria origem identitária de Cabo Verde, que haja aqui uma associação da Ordem de Malta", avança.

A associação da Ordem de Malta terá como objectivo promover obras de caridade cristã em Cabo Verde.

A Ordem de Malta é uma organização internacional católica, fundada no século XI, na Palestina. Actualmente, é uma organização humanitária reconhecida como entidade de direito internacional privado.