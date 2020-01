São Vicente: Prisão preventiva para reincidente da prática de VBG

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva, a dois suspeitos reincidentes de Violência Baseada no Género (VBG) e detidos pela Polícia Judiciária (PJ), fora de flagrante delito, na quarta-feira, 8.

De acordo com um comunicado daPJ, trata-se de dois homens de 39 e 40 anos respectivamente, residentes em Chã de Tiliza e Ribeira Bote.

O indivíduo de 40 anos, conforme a mesma fonte, foi condenado em 2015 e cumpriu pena de dois anos de prisão por crime de VBG cometido contra a mesma vítima.

Ademais, ambos já haviam sido detidos no passado mês de Novembro de 2019 e submetidos às medidas de coacção termo de identidade e residência (TIR), apresentação semanal e proibição de contacto com as ofendidas.

São suspeitos da praticarem violências físicas, sexuais e psicológicas, contra as ex-companheiras.

Os detidos foram presentes, no mesmo dia da detenção, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, tendo sido lhes aplicado, desta vez, prisão preventiva.