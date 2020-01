​Pescador continua desaparecido em Porto Novo

O pescador Estanislou Miranda continua desaparecido na sequência do naufrágio, ocorrido, esta sexta-feira, na costa Norte, a nove milhas do Monte Trigo, no concelho do Porto Novo, em Santo Antão, informou a autoridade marítima.

O representante do Instituto Marítimo e Portuário (IMP) no Tarrafal de Monte Trigo, Simão Évora, confirmou à Inforpress que as buscas, suspensas sexta-feira à noite, devido às condições do estado do tempo, são retomadas hoje, a partir das 09:00, pela Guarda Costeira e por algumas embarcações locais.

A embarcação de boca aberta naufragou na costa Norte, a nove milhas do Monte Trigo, com três ocupantes, um dos quais encontra-se desaparecido até agora.

O bote, proveniente de Figueiras, interior da Ribeira Grande de Santo Antão, naufragou durante a faina pesqueira entre as 08:00 e 09:00, desta sexta-feira, com os três pescadores, um dos quais, Estanislou Miranda, de 45 anos, do Monte Trigo, encontra-se desaparecido.

O representante da autoridade marítima admitiu que o mar revolto esteve na origem do naufrágio do bote, propriedade de Admiro Rocha, natural de Figueiras, que, conjuntamente com Daniel Santos, do Monte Trigo, conseguiu escapar-se.