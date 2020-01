Assaltantes inspector do IGAE sob TIR

Polícia Judiciária anunciou que já deteve os quatro suspeitos da autoria do assalto a um inspector da Inspecção Geral das Actividades Económicas.

A detenção ocorreu fora de flagrante delito e o suspeito, um homem de 22 anos, residente na localidade do Paiol, já foi ouvido em tribunal.

Segundo a nota divulgada pela Polícia Judiciária o indivíduo será membro de um grupo de quatro elementos que no passado “dia 14 de Junho de 2019, no bairro de Lém Cachorro, na Praia” assaltaram um inspector da IGAE “subtraindo-lhe vários objectos, entre os quais uma arma de fogo. Os restantes três indivíduos foram detidos na altura do crime, tendo todos ficado sob TIR”.

À semelhança dos outros suspeitos também este homem ficou sob Termo de Identidade e Residência por suspeita de autoria de “um crime de roubo com violência contra pessoa e um crime de armas”.