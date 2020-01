Evacuação de estudantes na China "contraria directivas das autoridades chinesas e da OMS" - Luís Filipe Tavares

Ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu hoje, em conferência de imprensa, que o governo está a acompanhar a situação dos estudantes cabo-verdianos tanto em Wuhan como noutras cidades chinesas afectadas pela epidemia de coronavírus. De momento, acrescentou, está descartada a possibilidade de uma evacuação.

"Com respeito à ideia de uma eventual evacuação, importa esclarecer que tal medida contraria frontalmente as directivas das autoridades da República Popular da China e da OMS, visando conter a disseminação do vírus, e encerra elementos de complexidade e riscos a que o governo de Cabo Verde não deve expor os seus cidadãos", disse esta manhã o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, em conferência de imprensa.

Esta declaração contraria de certa forma o que ontem tinha sido dito pelo director do Serviço de Vigilância e Resposta às Epidemias, Domingos Teixeira, que tinha anunciado que Cabo Verde estaria a preparar a retirada dos estudantes que estão em Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, com a parceria de Portugal.

“Há hipótese de os estudantes voltarem para Cabo Verde conforme a evolução da situação. Já estamos a criar um plano para [ver] como organizar o regresso dos estudantes cabo-verdianos. Temos informações que, eventualmente, a sair, sairão junto com os portugueses”, afirmou.

Questionado sobre estas declarações, Luís Filipe Tavares respondeu: "Ele não disse isso. Ele falou da possibilidade de haver a evacuação em concertação com outro país, o que é uma coisa completamente diferente. Nós temos em cima da mesa todos os cenários. Vamos avaliando a situação hora a hora e ajustaremos as nossas decisões à avaliação que fizermos em concertação com as autoridades chinesas competentes e com a Organização Mundial de Saúde", explicou o ministro.

"Nós temos de estar em sintonia com essas duas organizações, mas também com os países parceiros para podermos avaliar a todo o momento quais são as medidas mais adequadas. Mas de momento as informações que temos é para gerirmos isto com toda a cautela, com toda a responsabilidade, ouvindo e respeitando as decisões das autoridades locais e da OMS para garantirmos a segurança e o bem estar dos estudantes que estão na China e também dos cabo-verdianos de um modo geral, porque há risco de transmissão durante o transporte. Temos de acautelar tudo isso".

O ministro acrescentou ainda que "nem a China nem a OMS autorizaram nenhum país a retirar os seus cidadãos. Nós vamos acompanhar, porque acreditamos que as autoridades chinesas estão a fazer um trabalho muito sério".