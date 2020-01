Cabo Verde cria plano para retirada de estudantes de Wuhan

Cabo Verde está a preparar a retirada dos seus 16 estudantes que estão em Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, com a parceria de Portugal, revelou esta terça-feira o director do Serviço de Vigilância e Resposta às Epidemias.

Domingos Teixeira deu esta informação em conferência de imprensa para informar sobre a activação da Equipa Técnica Nacional de Intervenção Rápida (ETNIR), face a propagação do coronavírus. “Há hipótese de os estudantes voltarem para Cabo Verde conforme a evolução da situação. Já estamos a criar plano para como organizar o regresso dos estudantes cabo-verdianos. Temos informações que, eventualmente, a sair, sairão junto com os portugueses”, afirmou. Os estudantes cabo-verdianos a residir na zona de Wuhan, em quarentena devido ao surto do novo tipo de coronavírus, podem fazer parte do plano de evacuação, através de Xangai, que está a ser preparado pelo Governo português. Domingos Teixeira explicou ainda, que caso isso venha a acontecer só fará plano de viagem quem o Governo chinês autorizar. No domingo, a embaixadora de Cabo Verde na China informou que está em contacto com os 16 estudantes cabo-verdianos que vivem em Wuhan, cidade onde eclodiu a doença, e que estes estão albergados em universidades diversas e nas respectivas residências. Numa nota publicada, na página do Facebook, Tânia Romualdo reafirmou que continuam em contacto permanente com os estudantes, através do grupo “Cabo-verdianos na China” na plataforma WeChat. Na China, encontram-se mais de 350 estudantes cabo-verdianos, 16 dos quais em Wuhan.

